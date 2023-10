Осъдиха Марина Овсянникова на 8 години и 6 месеца затвор

Бившият редактор от руската телевизия "Първи канал" Марина Овсянникова беше осъдена задочно на 8,5 години лишаване от свобода по обвинение в разпространение на недостоверна информация за въоръжените сили на Русия, предаде ТАСС.

"С оглед на позицията на прокуратурата Овсянникова бе осъдена на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода, като наказанието следва да се изтърпи в наказателна колония с общ режим", се казва в съобщение на московската прокуратура.

Обвинението в разпространение на "недостоверна информация" е във връзка с нейна протестна акция от юли миналата година. Тогава тя застана на брега на река Москва срещу Кремъл с плакат, на който пише: "Путин е убиец, войниците му – фашисти", отбелязвава Ройтерс.

Овсянникова работеше за руската държавна телевизия "Първи канал" повече от 10 години, преди да реши да организира протест срещу войната в Украйна, припомя БТА.

Руски съд разпореди да бъде арестувана Марина Овсянникова

През март 2022 г. тя прекъсна живото предаване на вечерните новини с плакат в ръце, на който пишеше: "Спрете войната, не вярвайте на пропагандата, тук ви лъжат".

Овсянникова напусна Русия с дъщеря си, след като една година беше държана под домашен арест. Адвокатът ѝ заяви, че в момента тя се намира в Европа, но не разкри в коя държава.

Channel One editor Marina #Ovsyannikova was sentenced in absentia to 8.5 years in prison in the case of fake news about the #Russian Armed Forces.



She escaped from house arrest to one of the European countries. After which, the journalist was put on the wanted list. #Russia pic.twitter.com/BzqFSiHKxe