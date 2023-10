Путин обясни защо е започнал войната в Украйна, но не това предизвика интереса на аудиторията

Президентът на Руската федерация Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През направи телевизионно обръщение в петък по повод годишнината от анексирането на Крим, но по-голям интерес събра не изявлението му, а странния белег на челото на стопанина на Кремъл.

На излъчените кадри се забелязва тъмно петно, което се откроява на фона на бялото лице на Путин, чийто произход остана загадка.

В изявлението си руският президент заяви, че е предприел инвазията в Украйна, за да възстанови „нещо, което всички ценят, а именно културата, традициите и майчиния език“ сред руското население в т.нар. Донецка и Луганска народни републики.

По думите на Путин войната в Украйна е и в името на „историческата справедливост“.

Нищо и никой не може да сломи волята на милиони хора или тяхната вяра в истината и историческата справедливост. Свободният и недвусмислен избор на нашите братя и сестри беше безусловно подкрепен от руския народ, отбеляза Путин в речта си.

