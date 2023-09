Путин се срещна с чеченския лидер Рамзан Кадиров

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През днес проведе няколко работни срещи в Кремъл, включително с чеченския лидер Рамзан Кадиров, съобщи говорителят на държавния глава Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

"Сутринта той (президентът) вече проведе няколко работни срещи в Кремъл, една от тях беше пред камерите, това беше срещата с чеченския ръководител Рамзан Кадиров", заяви говорителят на Кремъл.

Кадиров: Жив и здрав съм!

По време на разговора руския президент дал висока оценка на личния принос на Кадиров и неговия екип за динамичното развитие на региона.

На срещата си с ръководителя на Чечения Путин предал най-добрите си пожелания на бойците от кавказката република, които се сражават в рамките на водената от Москва "специална военна операция" в Украйна.

"Предайте най-добри пожелания на момчетата, най-добри пожелания на техните семейства. Знам, че вие лично постоянно се занимавате с тези въпроси, включително с подкрепата за семействата на нашите момчета, които се сражават на фронтовата линия, сражават се уверено, добре, смело, геройски", казал Путин.

KADYROV to PUTIN:



"Those Abrams tanks are no threat to us. I believe we were doing some free advertising for them in a way.... Mr President, if we fail to carry out your orders, we should not live in this country. We will fulfil your orders 100 percent." pic.twitter.com/OkkOxJhraj