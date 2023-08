ISW: Украинските сили са преодолели големите руски минни полета

© Getty Images/Guliver

Най-новите маневри на украинските сили за отбрана в южната част на страната са от голямо тактическо значение, тъй като им позволяват да действат извън мащабни минни полета, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War - ISW), цитиран от украинската агенция УНИАН.

Анализаторите посочват, че през вчерашния ден украинските сили са продължили контранастъпателните действия на най-малко три участъка от фронта, като са напреднали на границата между Авдеевка и Донецк и край село Работино в западната част на Запорожка област.

Освен това геолокационни данни, публикувани още на 16 август, показват, че украинските сили са извършили ограничено настъпление източно от село Невелское, разположено непосредствено до Донецк в западна посока.

"Неотдавнашните украински офанзиви край малки населени места в близост до административната граница на Донецка и Запорожка област и западно от Запорожие вероятно имат тактическо значение поради структурата на руските отбранителни линии. Тези успехи могат да позволят на украинските сили да започнат да действат в по-слабо минирани участъци от руската отбранителна линия, което вероятно ще улесни по-бързите украински успехи", отбелязва Институтът за изследване на войната.

Украинското ръководство смята руските минни полета за сериозно препятствие

Украинският генерален щаб съобщи, че вчера руснаците отново са опитали да настъпят на Бахмутското, Мариинско и Шахтерско направление, отбелязва УНИАН. По-рано Александър Ходаковски, полеви командир на бойците от самопровъзгласената Донецка народна република, която Москва твърди, че е анексирала, призна, че Русия не е способна да спечели военна победа над Украйна и призова за замразяване на войната. Според него такова положение ще е по-вредно за Украйна, отколкото за Русия, отбелязва БТА.

