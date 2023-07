Украйна: НАТО премахва изисквания по пътя ни към членство в пакта

НАТО реши да се откаже от изискването Украйна да следва План за действие за членство (ПДЧ), поставящ цели, които трябва да бъдат изпълнени, преди да се присъедини към военния алианс, каза днес украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба, цитиран от Ройтерс.

В навечерието на срещата на върха на НАТО той заяви, че такъв ход ще съкрати пътя на Украйна към присъединяването към алианса.

"След интензивни разговори съюзниците от НАТО постигнаха консенсус за премахване на ПДЧ от пътя на Украйна към членство. Аз приветствам това дългоочаквано решение, което съкращава пътя ни към НАТО", написа украинският външен министър в Tуитър.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.