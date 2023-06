Русия започна да използва танковете си като камикадзета

Русия е започнала да прилага нова тактика в отговор на украинската контраофанзива. Новата стратегия на Москва включва изпращането на танкове Т-54, натоварени с експлозиви, към вражеските линии, като по този начин тежките машини биват използвани в качеството им на камикадзета.

Според британски медии „танковете-самоубийци“, както ги наричат на Острова, се контролират дистанционно от руски войници към укранските позиции и когато наближат, биват детонирани.

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как един такъв танк-самоубиец Т-62 препуска към украински позиции в Донецк, но е унищожен от мина преди да достигне крайната си точка, а накрая е поразен и от украински снаряд.

A Russian suicide tank, a T-62, loaded with a significant amount of explosives, was sent towards Ukrainian positions



Fortunately, the tank did not reach its target as it first hit a mine#Ukraine #Russia #Crimea #counteroffensive #NATO #Bakhmut #Putin pic.twitter.com/ZdupPAGGH5