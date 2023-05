Почина руски депутат от партията на Путин

Депутатът от Държавната дума (руския парламент) Виктор Зубарев е починал. Той беше на 62 години.



Новината съобщи на 31 май администрацията на регион Красноярск, откъдето бе избран Зубарев, пред местното издание НКК. Тя бе потвърдена от големите руски медии, които цитират депутата Юрий Швиткин. Причината за смъртта не се съобщава.



"Мога само да потвърдя, че моят колега Виктор Зубарев почина внезапно тази нощ. Все още не са ми известни обстоятелствата на смъртта му", каза Швиткин, цитиран от РБК и "Известия", пише Актуално.





