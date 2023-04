Украйна потвърди, че е получила системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Украинският министър на отбраната Олексий Резников потвърди, че Киев е получил доставка на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", и добави, че това ще направи украинското небе по-сигурно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нашите зенитчици се научиха да работят с (тези системи) във възможно най-кратките срокове. А нашите партньори удържаха на думата си", написа Резников в Туитър.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z