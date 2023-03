Украински войник показа как изглежда Call of Duty на истинския фронт

В социалната мрежа Туитър бе публикувано любопитно видео от бойното поле в околностите на Бахмут.

На кадрите може да се види как украински войник демонстрира как би изглеждала електронна игра като Call of Duty в една, за жалост, съвсем истинска война.

Продължава битката за Бахмут

Бахмут е близо до това да попадне в ръцете на руснаците, въпреки че Киев твърди, че "ситуацията е сложна".

"Aidar" demonstrated a insanely brave attack on an empty house.



They won, The lost! pic.twitter.com/AewYi82zeO