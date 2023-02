Финансовият министър на САЩ пристигна в Киев

Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън пристигна на необявено предварително посещение в Украйна, за да потвърди американската подкрепа за Киев във войната с Русия, предаде Ройтерс.

Йелън се срещна с президента Володимир Зеленски и други важни правителствени представители само дни след първата годишнина от началото на войната и повтори уверенията, дадени миналата седмица от президента Джо Байдън в Киев.

Америка ще подкрепя Украйна, колкото време е нужно, каза Йелън пред украинския премиер Денис Шмигал.

Той от своя страна заяви, че двамата са обсъдили затягането на американските санкции срещу Русия, както и "изземването на замразените руски активи и използването им за нуждите на възстановяването на Украйна". Но Йелън заяви пред репортери по време на телефонен брифинг, че все още има значителни правни пречки пред пълното изземване на замразените от санкциите активи на руската централна банка в размер на 300 милиарда долара.

The world has seen the heroic strength of the Ukrainian people. They are standing resolute in their fight for freedom amid a terrible war.



