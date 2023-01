"Неустрашимата Лин" пристигна в Русия

Новата посланичка на Съединените щати в Русия Лин Трейси пристигна в Москва.

През септември тя беше определена от американския президент да заеме поста, пише БНТ.

"Неустрашимата Лин", както я наричат в руските медии, е работила в дипломатическите мисии на Съединените щати, Туркменистан, Казахстан, Пакистан, Афганистан и Киргизстан.

Трейси обяви, че подкрепя санкциите на Вашингтон срещу Москва и по-нататъшното им засилване.

САЩ официално назначиха нов посланик в Русия

Сред приоритетите ѝ ще бъде освобождаването на задържаните в Русия американци. Лин Трейси е първата жена, която оглавява американското посолство в Русия.

