Маниакът от Ангарск, убил над 80 жени, поиска да отиде на фронта в Украйна

Соченият за един от най-кръвожадните убийци в новата история на Русия е изявил желание да се включи като доброволец във войната в Украйна.

Михаил Попков, на 58 години, иска да се присъедини към останалите затворници на фронта, които участват в бойните сражения. Както е известно, Кремъл ще амнистира всички затворници, независимо какво престъпление са извършили, ако заминат за фронта в Украйна и оцелеят поне 6 месеца.

Попков, известен като "Върколака" и "Маниакът от Ангарск", е убил най-малко 83 жени по официални данни и излежава две доживотни присъди. Според някои източници реалната бройка на жертвите му е "по-близо до 200".

Убиец на жени получи руския Орден за храброст

В интервю по една от руските държавни телевизии на въпрос каква му е мечтата, Попков отвръща Да вляза в армията. Категоричен е, че няма да се поколебае и за секунда да се включи във войната, ако получи такава възможност.

Според направени психиатрични анализи Попков изпитва "маниакално желание да убива", отбелязва агенция ТАСС.

В свои предишни интервюта "Маниакът от Ангарск" неведнъж е споменавал, че смъртната присъда щеше да е най-добрият вариант за него.

serial killer Mikhail Popkov asked to join putin’s occupiers in #Ukraine. The man has killed 80 women. His request is being considered.



Earlier, there were reports about a convicted cannibal joining #RussianArmy.#StopRussia #StandWithUkraine️ #LeopardsForUkraine pic.twitter.com/wdlj1FDZwx