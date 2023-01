Руската армия отново възмути света

Войната в Украйна не спира и руската армия посрещна новата 2023-та година с пореден масиран обстрел срещу столицата Киев.

Върху част от свалените от украинската противовъздушна отбрана ирански дронове-камикадзета руските войници са написали "Честита нова година", както става ясно от снимки, разпространени в Телеграм.

Нови атаки над Киев

Началникът на полицията в Киевска област Андрий Небитов публикува във въпросната социална платформа една такава снимка на свален дрон.

Тези останки не са от фронта, където се водят свирепите битки, а тук – на детската площадка, където играят деца, написа Небитов.

По данни на украинската армия са били свалени най-малко 45 дрона иранско производство – 13 от тях на 31-ви декември и 32 на 1-ви януари, съобщава Укринформ.

Chief of the Kyiv Oblast Police Andriy Nebytov published a photo of the drone with a "greeting" shot down by Ukrainian defenders this night: "these wreckages are not at the front, where fierce battles are taking place, they are here, on the sports ground, where children play." pic.twitter.com/C1mUI0HRiW