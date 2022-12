Христо Грозев: Русия се страхува от работата, която вършим

"Русия се страхува от работата, която вършим". Това заяви в профила си в "Туитър" сътрудникът на сайта за разследваща журналистика "Белингкат" Христо Грозев.

Днес журналистът, роден в Пловдив, бе обявен за издирване от властите в Москва.

"Аз нямам представа въз основа на какво Кремъл ме включи в своя списък на издирваните лица. Ето защо аз на този етап не мога да направя никакъв коментар", добави Грозев.



Основателят на "Белингкат" Елиът Хигинс от своя страна в ироничен стил заяви: Поздравления за Христо Грозев. Той получи най-престижната награда за журналистика в Русия.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ