Пияният Путин стана хит в социалните мрежи

Видео, за което се твърди, че за първи път показва руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През в нетрезво състояние набира популярност в социалните мрежи и поставя въпрос за състоянието, в което се намира ръководителят на Русия.

На кадрите отпреди два дни лидерът на Русия, говорейки пред военни и пропагандисти с чаша в ръка, разказва защо Руската федерация нанася удари по енергийната система на Русия. Прави впечатление освободеността и леката замаяност, с която говори държавният глава, както и движението на ръцете и тялото му, клатушкането.

Русия няма да продава петрол на страните, които поддържат ценовия таван

„Всички информационни противостояния, информационни подмятания, всякакви фейкове трябва да останат настрана. (тук Путин разчиства с жест въображаеми препятствия пред себе си и пъха лявата си ръка в джоба и подсмърча) Не трябва да ни пречат да изпълняваме своя дълг пред нашите хора“, обяснява Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

„Вдигна се много шум по повод на нашите удари по енергийната инфраструктура на съседна страна. Да, правим го това. Но кой започна? Кой удари по моста, по Кримския, кой взриви електрозахранващата линия от атомната електростанция на Курск? Кой не подава вода на Донецк? Неподаването на вода на милионен град това е акт на геноцид. Никой, никъде, думичка не казва за това, изобщо. Пълно мълчание. Ние само да мръднем в отговор – шум, дуднене, трясък из цялата Вселена. Това няма да ни пречи да си решаваме бойните задачи“, казва също той.

По повод изявата на президента си руската журналистка Анна Немцова написа, че предполагаемото алкохолно опиянение на Путин е първото за времето, през което се намира на власт. По думите й това е едно от малкото не режисирани видеа на руския диктатор.

"За 20 години сме виждали много постановъчни фото- и видеоснимки, в частност на полуголия Путин на кон или гмуркащ се за гръцки делви, Путин, летящ с прелетни птици или целуващ момченце по коремчето, но пияни речи за руските ракети, нанасящи удари по съседна държава, би трябвало да са лична постъпка на Путин“, написа Немцова в Туитър.

„Изцепката на Путин показва, че той се намира под невероятен стрес“, смята публицистът и политолог Андрей Пионтковский. Според него това противоречи на утвърждавания публичен образ на руския президент като спортен мачо, джудист, концентриран човек.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu