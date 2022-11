Украинският външен министър: Постигнахме още една важна победа

"Русия е тук завинаги", пише на билборд в селището Билозерка край град Херсон. Това обаче не е така", написа външният министър на Украйна Дмитро Кулеба в Туитър.

"До целия свят, включително и до форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Камбоджа Пномпен, където се намирам в момента: Украйна постигна още една важна победа и доказа, каквото и да прави Русия, Украйна ще победи", заяви още дипломат номер едно на Киев в системата за микроблогове.

Както вече екипът на novini.bg съобщи, днес въоръжените сили на Киев влязоха в напуснатия от руските военни южен град Херсон, окупиран в началото на март.

Украински военни влязоха в Херсон

Навлизането на украинските войници и офицери стана ден след като от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, че техните военни са отбеляза напредък в две направления, добави Би Би Си.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX