Украйна "мобилизира" 300 000 комара

"Украйна "мобилизира" 300 000 бойни комара", това заяви военният министър на страната Олексий Резников (на снимката).

Ръководителят на силовото ведомство с публикация в "Туитър" иронизира изказване на постоянния представител на Русия в ООН Василий Небензя.

Дипломатът, говорейки по време на заседание на световната организация, изрази безпокойството на Москва от това, че по думите му: В Украйна са намерени дронове, които могат да транспортират огромно количество насекоми-преносители на заразни болести и комарите могат да инфектират нашите военни.

"Украйна обяви частична мобилизация. В нейните рамки се предвижда "призоваването" на 300 000 комара. Проектът е с работно заглавие Mosquitoes against Moscowitoes ("Комари срещу московити" – название на поданиците на руската държава, широко използвано от западноевропейски пътешественици, учени и политици между ХVI и ХVIII век)", написа още министърът в системата за микроблогове.

Резников отправи и намек към указа на руския президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на страната Владимир Путин от 21 септември. Тогава той призова под бойните знамена 300 000 мъже.

Руски войници се разбунтуваха: Тук е хаос, ползват ни за пушечно месо, а Путин не знае нищо

in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5