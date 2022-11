Лондон: Русия изпраща специални отряди в Украйна срещу собствените си войници

Руските войски в Украйна се сблъскват с контраофанзивата на местната армия, вследствие на което част от тях решават да напуснат бойното поле. За да предотврати подобни действия, Москва е взела решение да разположи специални части срещу дезертьорите.

По данни на британското разузнаване Русия ще разположи т.нар. "възпиращи сили", които ще са оторизирани, след предупреждение, да стрелят по тези руски войници, които правят опити да напуснат сраженията.

Мобилизиран на фронта в Украйна в разговор с половинката си: Тръгне ли някой от нашите да бяга, го убиваме

От британското министерство на отбраната поясниха, че тази практика не е чужда за Русия, като такива възпиращи сили са били използвани и в други конфликти, в които е участвала руската страна.

