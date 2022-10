Британското разузнаване: Руските мобилизирани резервисти са зле оборудвани

Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви в понеделник в последния си разузнавателен доклад за конфликта в Украйна, че от средата на октомври насам Русия е разположила няколко хиляди новомобилизирани резервисти на фронтовата линия, които са предимно зле оборудвани и това тревожи много руски офицери, предава БНР.

Министерството каза, че руските резервисти често са оборудвани с оръжия като остарели автомати "Калашников" (АКМ), които са били въведени на въоръжение за първи път през далечната 1959 г. Много от тях вероятно са в едва използваемо състояние след лошо съхранение.

Отбелязва се, че това означава, че "руските логистици ще трябва да доставя два, а не едни вид боеприпаси за малки оръжия към позициите на предната линия".

"Това вероятно допълнително ще усложни вече обтегнатите логистични системи на Русия“, заключава британското военно министерство.

Украйна: Русия не напредва въпреки мобилизацията

Старите AKM стрелят с боеприпаси от 7,62 мм калибър, докато редовните бойни части на Русия са въоръжени предимно с пушки AK-74M или AK-12 с калибър 5,45 мм.

