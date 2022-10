Руският ТВ водещ, призовал за удавяне на украински деца, се извини, ще бъде разследван

Руски телевизионен водещ се извини днес за призива си украински деца да бъдат давени, а руският Следствен комитет каза, че го разследва заради тези коментари, предаде Ройтерс.

В предаване миналата седмица по контролираната от държавата руска телевизия Ар Ти (RT) водещият Антон Красовски каза, че украинските деца, които възприемали руснаците като окупатори по времето на Съветския съюз, трябвало да бъдат "хвърлени направо в бурно течаща река" и да бъдат давени.

Украйна каза вчера, че Ар Ти подбужда към геноцид и трябва да бъде забранена по целия свят. Главният редактор на телевизионния канал Маргарита Симонян съобщи, че Красовски е отстранен от работа заради "отвратителните" си коментари, и че никой в Ар Ти не споделя възгледите му.

Красовски написа в пост в социалните мрежи, че е "наистина се чувства неудобно". "Ами, случва се: ти си в ефир, увличаш се и не можеш да спреш... Моля за извинение всички, които са били шашнати от това", заяви той.

Ап Ти е държавна телевизия, контролирана от Кремъл, рупор на руската инвазия в Украйна, по която често звучат призиви руският президент Владимир Путин да предприеме още по-агресивен подход във войната.

Коментарите на Красовски обаче преминаха границата, според властите. Следственият комитет, който разследва тежки престъпления, каза, че е бил сезиран да разгледа неговите "остри изявления" и е разпоредил проверка.

Don't forget this face and this name: ANTON KRASOVSKY, I hope he is NEVER allowed to enter any of Ukraine's friendly countries. This monster deserves everything bad that can exist in this world! https://t.co/aGpNFhqvs3 pic.twitter.com/0nMJPrl76C