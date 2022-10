Самолет се разби в жилищна сграда в Русия

Самолет се заби в жилищна сграда в руския град Ейск в Краснодарския край.

При набиране на височина за иплънение на учебно-тренировъчен полет от военно летище самолет СУ-34 е претърпял авария.

По данни на доклада на руските власти пилотите са успели да катапултират.

Причина за инцидента е запалване на единия от двигателите при излитане, предаде Нова телевизия.

In #Russian Yeysk, the plane crashed on residential buildings.

Russian military correspondents write that the Su-34 of the 277th regiment fell. On the video - explosions of ammunition.#StandWithUkraine️ #Yeysk #Ейск #Russia #RussiaIsATerroristState #RussiaUnderAttack pic.twitter.com/PHgKLKD3Dl