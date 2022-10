Вибратор и противогаз - откриха нова руска стая за мъчения

Кутия със златни зъбни протези, вибратор и противогаз. Тези предмети са открили украинските власти край харковското село Писки-Радковски, намиращо се на запад от река Оскил.

"Съседите непрекъснато чували писъци оттам. Разследващите откриха в селото страшна стая за мъчения", разказва в Туитър главният полицейски следовател за Харковска област Серхий Болвинов.

"Полицията е добре запозната с мъчението да бъдеш погребан жив и да използваш противогаз с тлеещ парцал. В камерата за изтезания са намерени също вибратор и кутия с извадени протези", допълва той.

Руски военни обстреляха химическия завод "Азот" в Северодонецк. Избухна пожар

Въоръжените сили на Украйна обявиха находката за "мини Аушвиц". В "Туитър" се появиха множество сравнения между престъпленията на руските окупатори и нацистите. Например - изваждането на златни зъбни протези.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N