Кулеба: Украйна ще продължи да освобождава своите земи и своя народ

Украйна ще продължи да "освобождава своите земи и своя народ" и след анексирането на четири украински региона от Русия, обеща днес външният министър Дмитро Кулеба, цитиран от Франс прес.

"За Украйна нищо не се променя: ние продължаваме да освобождаваме нашите земи и нашия народ, възстановявайки своята териториална цялост", написа той в Туитър.

By attempting to annex Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, Putin tries to grab territories he doesn’t even physically control on the ground. Nothing changes for Ukraine: we continue liberating our land and our people, restoring our territorial integrity.