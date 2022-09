Кулеба нападна с необичайно остър език Германия

Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба днес обвини Германия, че пренебрегва молбите на Киев да му бъдат изпратени танкове "Леопард" и бойни машини на пехотата "Мардер", като заяви, че Берлин е предложил само "абстрактни страхове и оправдания", за да не предостави такава военна техника, съобщи Ройтерс.

,,Разочароващи сигнали от Германия сега, когато Украйна се нуждае от танкове "Леопард" и бойни машини "Мардер", за да освободи хората и да ги спаси от геноцид'', написа Кулеба в Туитър, докато Украйна продължава контраофанзивата си за отвоюване на завзети от руските сили зони в източната и южната част на страната.

Кулеба: На Украйна ѝ дойде до гуша от отделни модели за интеграцията ѝ в ЕС

Нито един рационален аргумент защо тези оръжия не могат да бъдат доставени, само абстрактни страхове и оправдания. Защо Берлин се страхува от нещо, от което Киев не се страхува?, написа той с необичайно остър език.

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?