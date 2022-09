Руснаците оставиха неочакван подарък за украинската армия

В хода на украинското контранастъпление руските войници се изтеглят дотолкова бързо, че изостават част от руската техника в ръцете на украинците, съобщиха местните власти.

Това се дължи най-вече на значителния напредък на украинските сили в източните части на страната, които продължават да изтласкват руската армия.

По думите на Антон Герашченко, съветник в украинското МВР, руските войски се разбягват толкова бързо, че оставят след себе си огромни количества оръжие и бойна техника.

Today our military accepted first lend lease supplies from Russia in Izyum (that's a joke, of course. I will mark my jokes for some time now).



Russian soldiers fled so fast they left half of their equipment. pic.twitter.com/6WeHs1LZ3A