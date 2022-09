Директорът на "Лукойл" е загинал след падане

Ръководителят на борда на директорите и първи изпълнителен вицепрезидент на ЛУКОЙЛ Равил Маганов почина след падане от прозореца на Централната клинична болница на президентската администрация, предава РБК.

Инцидентът е станал около 7:30 ч. сутринта. Тогава 70-годишният топ мениджър е паднал от прозорец, разположен на шестия етаж. На място има полицейски служители, които разпитват дежурната смяна на болнични работници и пациенти. Според източници разпитващите ще трябва да прегледат записите от камерите за видеонаблюдение.

Ravil Maganov, 67, was a patient at Moscow's Central Clinical Hospital, where most of Russia's business and political elite are treatedhttps://t.co/Hr0Ot4M9Sw