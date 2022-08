Намериха убита украинката, обвинена за убийството на Дугина?

Украинката Наталия Вовк, която службите на Русия обвиняват в убийството на Дария Дугина, е намерена мъртва на територията на Австрия.

Това съобщава местното издание Exxpress, без обаче да се позовава на официални източници.

#Austria- Austrian Interior Ministry told that it could not confirm reports about the alleged murder of #Ukraine citizen Natalia Vovk, a suspect in the killing of Daria Dugina.

Earlier in the day, the Exxpress news outlet reported that Vovk was found dead in a rented apartment pic.twitter.com/sBssF3XBX7