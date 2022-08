Жена изгуби живота си пред ужасените погледи на гостите на сватбата си

Степан Долгих бе осъден на 18 години затвор, след като бе обвинен в убийството на своята съпруга, само няколко часа след брачната им церемония, съобщиха световните медии.

35-годишният обвиняем е направил пълни самопризнания пред съда в Новосибирск (Русия). Като мотив за извършеното престъпление посочил подозренията си, че съпругата Оксана Полуденцева (36) му изневерявала.

Долгих е имал предишна присъда за убийство и всъщност се е запознал със съпругата си, докато е бил в затвора.

Според свидетели Долгих започнал да налага жена си още по време на сватбеното тържество, когато я видял да разговаря с един от гостите.

