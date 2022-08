Русия смути с новосформирания батальон "Тигър", който ще воюва в Украйна

Руската армия е започнала да набира възрастни мъже от цялата страна, които да бъдат изпратени да воюват на фронта в югоизточните части на Украйна, където боевете за Донецк продължават с пълна сила.

Една от обществените телевизии в Приморския край разпространи кадри в Ютуб, на които се вижда как група от доброволци се учат да боравят с оръжие, преди да бъдат изпратени на фронта.

Прави впечатление, че групата се състои предимно от мъже в напреднала възраст. На видеото се вижда как се учат да стрелят, докато инструктурите им обяснават по същество как се ползва оръжие. Целта на занятието е да бъде формирана т.нар. батальонна група "Тигър", която да подпомогне руските войски в Украйна.

Въпреки това някои снимки, споделени в социалните мрежи от Nexta TV, показват същите мъже, които са видимо уморени и унили.

Ето как изглеждат "бойците" от новия руски батальон "Тигър", който ще бъде изпратен в Украйна. По някаква причина беззъбите "тигри" не изглеждат много щастливи, пише изданието.

