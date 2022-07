Русия извади от експлоатация най-голямата ядрена подводница в света

Най-голямата ядрена подводница в света бе освободена от военна служба от състава на Руския военноморски флот, съобщиха руски медии.

По информация на РИА Новости подводницата "Дмитрий Донски" (на снимката) е извадена от експлоатация и предстои да бъде дадена за скрап. Плавателният съд, разработен по съветския проект 941 "Акула", влиза в състава на ВМС през 80-те години на миналия век.

Очаква се нейното място да бъде заето от близо 180-метровата атомна подводница "Белгород" от клас Оскар II, като по този начин Русия отново ще притежава най-голямата подводница в света, отбелязва изданието The Moscow Times.

2 largest submarines in the world, Belgorod (K-239) and Dmitriy Donskoi (TK-208) (TYPHOON Class) caught on surface in White Sea



These subs are ginormous, much bigger than anything in the West, even the US Navy's Ohio Class



Belgorod is on trials.