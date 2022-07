Руска ракета се повреди във въздуха и се върна обратно, откъдето бе изстреляна

Вече четири месеца продължава конфликтът в Украйна, през което време Русия продължава да регистрира и човешки, и материални загуби.

Наскоро в социалните мрежи се появи видео, което демонстрира недостатъците на част от руската техника – в случая става дума за система за противовъздушната отбрана. На разпространените кадри се забеляза изстрелването на ракета земя-въздух, която, поне в началото, набира скорост към небето, но впоследствие нещо се обърква и ракетата прави обратен завой и се разбива върху мястото, откъдето е била изстреляна, предизвиквайки огромна експлозия.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8