Още един руски кораб се озова на дъното на Черно море

Киев съобщи, че нейни ракети са поразили още един руски кораб, плавал към Змийския остров.

Отбранителните сили на Украйна заявиха този петък в Туитър, че руският влекач Спасител Василий Бех е бил "успешно демилитаризиран".

Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island.

Moskva never be alone... pic.twitter.com/3slXr6qtEl