Украинската армия е предприела контранастъпление в Северодонецк

Украинските войски са контраатакували в Северодонецк, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Този ход вероятно ще притъпи устрема на руските сили, с който те разполагаха, след като съсредоточиха в града бойни част и огнева мощ, заяви ведомството в Туитър.

