Най-накрая руските танкове влязоха в Киев, шегуват се украинците

Унищожените от украинската армия руски танкове бяха наредени в своеобразна изложба в столицата Киев.

Украиските власти използват повода, за да се пошегуват, че руските танкове най-накрая успяха да влязат в Киев, макар и в унищожено състояние.

On day 88 of the war, Russian tanks have finally entered Kyiv. pic.twitter.com/Cfxyc7cPV8