Руски олигарх отиде при шаман, за да излекува махмурлука си, по-късно бе открит мъртъв

Още един руски олигарх е загинал при неясни обстоятелства, предадоха световните агенции.

Бившият шеф на руската енергийна компания "Лукойл" Александър Суботин е бил намерен мъртъв в мазето на дома на местен шаман в столицата Москва. По информация на местните медии Суботин го е посетил, "за да се излекува от махмурлук", като за целта Суботин е трябвало да изпие отрова от жаба.

The series of mysterious deaths of Russian top managers continues:



This time, a former top manager of Lukoil was found dead. Billionaire Alexander Subbotin died after an "anti-hangover session with shamans" in Mytishchi, media reported. pic.twitter.com/yQ8ILbigY6