Украйна: Благодарим на всички страни за изпратеното оръжие, включително и на България

Кратък видеоклип с благодарности за помощта към редица държави пусна в Туитър профила си украинското Министерство на външните работи.

В списъка на споменатите държави е и България.

Генерал Валерий Залужний: Искрено благодаря на партньорите ни за несекващата помощ в тези трудни времена, гласи текстът към клипа. Ген. Залужний е главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна.

В клипа всъщност се изказват благодарности само към държави, които са изпратили оръжие на Украйна, стана ясно обаче от изявление на японския министър на външните работи Йошимаса Хаяши. Той е потърсил обяснение от Киев защо страната му не е спомената в клипа, въпреки че е предоставила финансова помощ както и бронежилетки и каски.

General Valerii Zaluzhnyi: “I am sincerely grateful to our partners for the assistance and unwavering support in these hard times.”



Our Friendship is our Victory.#StandWithUkraine️ #StandUpForUkraine pic.twitter.com/9nQndF2cwb