Зеленски предлага размяна на арестуваният съюзник на Путин - Виктор Медведчук

Украинският президент Володимир Зеленски предложи на Москва размяна на задържания от властите в Киев украински депутат и бизнесмен Виктор Медведчук, близък на Владимир Путин, с пленените в Русия украинци, предаде Франс прес.

"Предлагам на Руската федерация да разменим този човек за нашите синове и дъщери, които в момента са в плен в Русия", заяви Зеленски във видеообръщение в "Телеграм".

#Ukrainian President #VolodymyrZelensky revealed that the state's intelligence arrested oligarch Viktor Medvedchuk. He had been under house arrest after being accused of treason in 2021. #Medvedchuk escaped four days after the war began on 28 February 2022. Photo #CБУ pic.twitter.com/tI2T19aT9x