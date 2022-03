Дадоха медал за заслуги на украинския войник, напсувал руски боен кораб

Украинският войник, който каза на офицер от руски боен кораб "да върви на майната си" – фраза, превърнала се в своеобразен слоган на войната в Украйна, получи медал за заслуги, съобщава вестник "Гардиън".

Роман Хрибов беше освободен от руски плен след размяна на затворници. Той беше част от гранични патрул на Змийския остров – гранично парче земя южно от пристанищния град Одеса. Хрибов, заедно с 19-те си събратя по оръжие, се опълчи на цял боен руски кораб в първия ден на войната, припомня британското издание.

Украинските военни от Змийския остров са живи, но в плен

Когато руските военни казали на украинците да се предадат – по радиото се чул гласът на Хринов с думите: "Руски боен кораб – ходи на майната си".

