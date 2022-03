Украинската армия: Изтласкахме руските сили от град Кривой Рог

Руските войски са изтласкани от позициите си край южния украински град Кривой Рог, заяви днес украинската армия, цитирана от ДПА.

"Окупаторите вече са на поне 40 километра от (Кривой Рог)", казва на видеозапис, публикуван във Фейсбук, Олександър Вилкул, началник на военната администрация на града в Днепропетровска област.

Според изявлението, което не може бъде потвърдено чрез независим източник, част от руските войски са отстъпили към съседната Херсонска област.

Според Киев на моменти руските сили са били на 10 километри от Кривой Рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски.

The Defence Forces of #Ukraine have pushed the aggressors back from the approaches to #KryvyiRih by 40-60 kilometers:#UkraineWillPrevail https://t.co/vMETFsyTeu