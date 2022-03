Масата на преговорите за мир между Русия и Украйна ще бъде в Истанбул

Турция продължава с усилията в рамките на посредничеството й за постигане на мир между Русия и Украйна, пишат днес турските медии.

Новият тур от преговори между Русия и Украйна ще се състои в Истанбул, като започват днес 28 март и ще продължат до 30 март.

Вчера президентите на Турция и Русия Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин и външните министри на двете страни проведоха телефонни разговори във връзка с развитията в Украйна.

Президентът Ердоган за пореден път полага усилия за разрешаване на кризата в Украйна.

В изявление на Дирекцията по комуникации на турското президентство, че по време на вчерашния разговор двамата лидери са обсъдили развитията, както и хода на преговорите между представителите на Русия и Украйна.

Киев: Следващият кръг преговори между с Русия ще се състои от 28 до 30 март в Турция

Президентът Ердоган е изтъкнал, че е важно Русия и Украйна да постигнат примирие и траен мир час по-скоро, както и че трябва да се подобри хуманитарната обстановка в региона.

Турският лидер е посочил, че Анкара ще продължи да полага всички необходими усилия за постигането на тези цели, пишат турските вестници.

Във връзка с кризата в Украйна телефонен разговор вчера проведоха и външните министри на Турция и Русия Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров, посочва "Акшам". След разговора Чавушоглу написа пост в Туитър.

В резултат на усилията на Ердоган за посредничество, делегациите на Русия и Украйна ще се срещнат в Турция.

Наясно сме с отговорността, която имаме заради доверието, което двете страни имат към Турция. Надяваме се срещите да доведат до постигането на трайно примирие, посочи Чавушоглу в Туитър.

Upon the initiative of President @RTErdogan the negotiating delegations of #Russia & #Ukraine will meet in Türkiye.



We are aware of the responsibility stemming from the trust vested in Türkiye by both sides.



We hope the meetings will result in lasting ceasefire & enable peace.