В Русия: Джо Байдън е кърваво старче

Американският президент Джо Байдън бе наречен кърваво старче от шефа на базираната в Москва държавна агенция "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, предаде израелското издание Мигнюз.

Генералният директор на компанията отговори задочно на държавния глава на САЩ, който по-рано определи руския си колега Владимир Путин като военен престъпник.

Джо Байдън нарече Владимир Путин "военнопрестъпник"

"Стоейки пред гроба си, това кърваво старче трябва да си спомни за всичките си злодеяния и за хилядите цивилни жители, които е убил", заяви още Рогозин.

Шефът на фирмата също публикува видео в "Туитър". На кадрите, чиято автентичност трудно може да бъде потвърдена, се вижда как настоящият стопанин на Белия дом в качеството си на сенатор казва: Аз предложих да бомбардираме Белград, аз предложих да изпратим американски пилоти, които да взривят мостовете по Дрина (река по границата между Сърбия и Босна и Херцеговина и изписана в поста на Рогозин "Дунав"), аз предложих да преустановим доставките на горива (за Сърбия), аз предложих да предприемем определени действия.

По думите на ръководителя на "Роскосмос" Байдън е произнесъл тези думи по време или непосредствено след въоръжената операция ана НАТО срещу Съюзна република Югославия, обхващала сегашните държави Сърбия, Черна гора и Косово (24 март – 10 юни 1999 г.). Според данни на правозащитната организация "Хюман райтс уотч" вследствие на въздушните удари са загинали около 500 цивилни граждани на Югославия.

Can Biden be reminded who the war criminal is? In this video, he, Biden, admits that it was he who proposed bombing the peaceful city of Belgrade and sending American pilots to destroy all the bridges on the Danube. pic.twitter.com/zs07Y3sOiV