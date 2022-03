Свалена ракета удари жилищен блок в Киев и уби един човек

Най-малко един човек е загинал, а трима са ранени, след като останки от свалена ракета удариха жилищна сграда в украинската столица Киев, съобщи днес украинската служба за спешна помощ, предаде Ройтерс.

16-етажната сграда е била ударена в 5:02 ч. местно време, се казва в съобщение.

От сградата са били евакуирани 30 души, а избухналият пожар вече е потушен.

The #Ukraine #firefighters are also heroes at this war. In this video you can see too tired capital #Kyiv firefighters after they rescued dozens of residents from the 16-floor apartment building wich was hit by the #Russian missile. pic.twitter.com/7iHAwEhvo1