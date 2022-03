12 балистични ракети са били изстреляни по град Ербил

Дванайсет балистични ракети са били изстреляни по град Ербил, главния град на Иракски Кюрдистан и са взели на прицел американското консулство в града, предадоха световните агенции. Ракетите са били изстреляни извън територията на Ирак, по-точно от изток, казват местните служби за сигурност, предаде Франс прес.

"Атаката беше извършена с 12 балистични ракети, изстреляни по квартал на Ербил и взимащи на прицел американското консулство", се казва в съобщение на звеното за борба с тероризма на Иракски Кюрдистан. "Ракетите вероятно са били изстреляни извън границите на Ирак и Кюрдистан, вероятно по-точно са дошли източно от страната, предаде Франс прес.

BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraqpic.twitter.com/lZLDFnAWuC