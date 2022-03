Защо руските танкове в Украйна носят знак "Z"?

© YouTube

Неяснотите около войната в Украйна са неизброимо количество – от това защо въобще Владимир Путин разпореди пълномащабна инвазия до въпроса как въобще на този конфликт може да бъде сложена точка. Има обаче един дребен и, за страничния наблюдател, чисто визуален детайл, който е обвит в мистерия.

На всички снимки от районите на сражения виждаме руска бойна техника с изрисувани на нея еднакви знаци. Най-често е латинската буква Z, но има също и V, X, O и други, макар и значително по-рядко. Какво означава това?

Поне четири версии

Още в дните преди конфликта руските сили не криеха новите обозначения върху танкове, бронетранспортьори, камиони и всякакъв друг подвижен сухоземен инвентар.

Официално обяснение от Москва дълго време нямаше, като чак на 3 март ведомството в „Инстаграм“ представи официалната версия. Тя е, че буквите имат чисто идеологическо значение – Z е „Към победата!“, а V – „Силата е в истината“ и „Задачата ще бъде изпълнена“.

Според военни експерти, обаче, това може далеч да не е цялата истина. Z-ката, например, има необяснима спрямо горната версия вариация с поставяне на буквата в квадрат, съобщава БТВ.

Бившият директор по въпросите на отбраната в експертната организация RUSI проф. Майкъл Кларк коментира пред „Скай Нюз“, че знаците може да показват каква е крайната цел на дадено подразделение в хода на офанзивата. Подобни обозначения са имали американските войски в Ирак.

Според други британски и украински експерти, знаците показват произхода на подразделението – Източния военен окръг, Крим, морската пехота, чеченския Спецназ, беларуската армия и т.н.

Руслан Левиев от организацията Conflict Intelligence Team вижда и друга употреба на латинските букви – възможно е това да е примитивна система за опознаване „свой-чужд“, пише „Марка. Факт е, че огромната част от бойната техника на руснаци и украинци е съветска по произход и разликата е предимно в използваните модификации. По време на сражение или в хода на въздушна атака е невъзможно да различиш единия танк от другия – и в този момент на помощ идва бялата боя.

Z в популярната (руска) култура

Атаката срещу Украйна изненада и подкрепящите Владимир Путин кръгове и в първите дни Москва тотално изпусна контрола върху разказа за случващото се. Светът видя Русия като агресор заради снимките и свидетелските разкази за ударите по градове и села, последва и тежка международна реакция с все по-сериозни санкции.

След първата седмица на войната отговорните за масовото осведомяване в Русия се окопитиха и вече се опитват да представят свой наратив за събитията в Украйна. Очаквано, в него буквата Z има главна роля.

Финансираната от Кремъл телевизия Russia Today продава черни тениски със Z-ка на тях. Депутатът Михаил Делягин се появи на парламентарно заседание със значка с латинската буква.

Буквата Z под различни форми вече се вижда на клипове на подкрепящи Путин инфлуенсъри, на колите на поддръжници на партията на властта „Единна Русия“ и на митинги в подкрепа на войната – в това число и в съседна Сърбия.

Виждаме и неизлечимо болни деца от хоспис, подредени във формата на най-често срещания знак по руските танкове в Украйна.

Z-ка на гърдите имаше и руският гимнастик Иван Куляк.

Тъй като историята винаги има елемент на ирония – на Световната купа в Доха го победи украинец.

