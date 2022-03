Масова психоза и истерия облада жителите на Санкт Петербург

© Twitter

Невиждан наплив от хора заля известна шведска марка за мебели в Русия и в частност втория по големина град в страната Санкт Петербург. Причината е, че от ръководството на компанията обявиха, че от утре затварят всичките си магазини в Русия в израз на протест срещу руското нашествие в Украйна.

По тази причина хиляди руснаци използваха последния ден преди затварянето, за да си купят мебели за дома. В един от магазините в Санкт Петербург дори имаше служител на входа, който използваше мегафон, за да призове хората за спокойствие.

Russians stocking up on IKEA merchandise. The last chance before IKEA leaves. #StandWithUkraine️ #VisaMastercardleaveRussia pic.twitter.com/4mxeFsxAe6 — olexander scherba (@olex_scherba) March 3, 2022

От компанията посочиха още, че освен в Русия, техните магазини ще затворят и на територията на Беларус, което действие ще остави без работа около 15 000 души.

| Colas en las tiendas IKEA en San Petersburgo, luego que la empresa anunciara que cerrará todas sus tiendas mañana:

pic.twitter.com/3V8AsCZFL6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2022

По информация на някои местни медии опашките в Санкт Петербург "са продължавали с часове".

За огромни опашки се съобщава и в столицата Москва.

#Russia Giant queues during the last day when @IKEA in Moscow is open.



Surely. The most important thing is a new chair when the leadership of your country launched a deadly war pic.twitter.com/AWjpqu4HG4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 3, 2022

IKEA, the world's biggest furniture brand, is closing its stores in Russia and pausing all sourcing in the country and its ally Belarus, joining the wave of Western firms curbing business with Russia after its invasion of Ukraine https://t.co/tSK0NyqxHf pic.twitter.com/rM7oucsO62 — Reuters (@Reuters) March 4, 2022

