Част от руските танкове и бронетранспортьори го закъсаха - свърши им горивото

Руското командване е все по-разочаровано от бавната скорост, с която военните подразделения напредват в Украйна, и от започналите логистични проблеми, обяви висш представител на американската армия, цитиран от Би Би Си. Изглежда Москва не е снабдила своите войски с необходимото количество гориво и в резултат на това командирите са били принудени да коригират плановете си.

Видеоклипове в социалните мрежи от днес показват руски танкове, спрели на различни места из Украйна заради липса на гориво.

Руската армия превзе южния град Нова Каховка

В един от тях, на който Би Би Си е успял чрез геолокация да определи мястото като шосе близо до Суми в Източна Украйна, мъж доближава с автомобила си до един от спрелите танкове и пита дали има повреда. А руските танкисти му отговарят, че няма гориво. След което мъжът през смях им предлага да ги изтегли обратно до Русия, руснаците също му отговарят весело. От разговора се разбира, че никой във военната колона не знае накъде точно отиват, пише в-к "Сега".

По-нататък по пътя има и други спрели тежки верижни машини на руската армия.

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38