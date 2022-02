80-годишен дядо се присъедини към украинската армия

Мъж на 80 години, се появи, за да се присъедини към украинската армия, носейки със себе си малък калъф с 2 тениски, чифт допълнителни панталони, четка за зъби и няколко сандвича за обяд, става ясно от пост в "Тъитър".

This man is 80-year-old, showed up to join the Ukrainian army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch.

He said he was doing it for his grandkids in #Ukraine pic.twitter.com/8Q0YF6Z7fT