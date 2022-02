Българка в Киев: Казаха ни да се скрием в бомбоубежищата

Улиците на Киев са пусти.

Коли с високоговорители призовават хората да се скрият в близките бомбоубежища, разказа българката Таня Станева, която живее в украинската столица в „Тази сутрин“.

Много коли напускат Киев. Същото се наблюдава и в други градове. Самата тя също мисли дали да не замине за село. Поканила е и своите приятели, които няма къде да отидат.

Нейни приятели постоянно ѝ съобщават за взривове в различни населени места, включително . Последно нейна близка ѝ е казала, че гори летището в Житомирское.

„Президентът се обърна към нас и каза да не се отдаваме на паника и че армията контролира всичко“, каза Таня.

В Украйна е обявено военно положение тази сутрин.

НА ЖИВО: Русия нападна Украйна - Москва с първи думи; Военно положение и вой на сирени в Киев

Civilians exodus from Kiev, Ukraine as the country is being targeted by Russian forces.#Russia #Ukraine #WorldWar3 #Kiev pic.twitter.com/gV7gFXHxb8