Украинския външен министър: Путин започна пълномащабна инвазия срещу нас

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна и нанася бойни удари по градове, заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба тази сутрин в „Туитър“.

По-рано агенция „Интерфакс“ съобщи за ракетни удари по военни обекти в цяла Украйна, както и че руски части са направили десанти в южните пристанищни градове Одеса и Мариупол. Агенцията съобщи още, че персоналът и пътниците от киевското летище Бориспил се евакуират, цитира БТВ.

Русия нападна Украйна - Москва с първи думи; Военно положение и вой на сирени в Киев

„Путин току що започна пълномащабна инвазия в Украйна. Мирните украински градове са подложени на удари“, написа Кулеба.

„Това е агресивна война. Украйна ще се защитава и ще победи. Светът може и трябва да спре Путин. Времето за действие е сега“, заяви украинският външен министър.

Той призова партньорите на страната незабавно да активират пакет от нови санкции.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.