НА ЖИВО: Русия нападна Украйна. Киев: Всеки, който може да държи оръжия - да минава във войските

Novini.bg следи в развитие военната операция на Русия в Украйна.

Малко след 4 часа тази сутрин руският президент Владимир Путин обяви, че е взел решение за провеждане на "специална операция за защита на Донбас"

6 часа - Русия атакува Украйна - "войските й преминаха нашите северни граници, съобщи във Фейсбук журналистът Юрий Бутусов, цитиран от украинската агенция УНИАН.

"Атакувани са военни обекти из цялата страна, на първо място части от противовъздушната отбрана на (украинска) авиобаза, системи за управление", написа той.

Руски ракетни удари и десантни операции срещу Украйна

"Въоръжените сили на Украйна оказват съпротива", добави Бутусов, цитира БТА.

Журналистът Андрий Цаплиенко информира в Туитър, че окупаторът е използвал крилати и балистични ракети, с които е обстрелял стратегически обекти в Киев.

Рано сутринта, след 05:00 ч. в редица градове, включително Киев, са отекнали експлозии. УНИАН цитира съобщения за най-малко четири взрива в Краматорск, мощни експлозии в Одеса, Харков, Бердянск, за започнали силни обстрели "от страна на терористите" в сепаратистки Донбас.

В Киев също се чуват експлозии, има съобщения за взривове и стрелба в района на международното летище "Бориспол", добавя агенцията.

